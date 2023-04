Inter, Marotta: “Sarebbe qualificazione straordinaria. Premi quarto posto? Sarebbe deprimente” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “L’appuntamento gratifica tutto il mondo Inter, vogliamo portare a casa un risultato che manca da 13 anni, Sarebbe una qualificazione straordinaria e vogliamo assolutamente conquistarla”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediato pre partita di Inter-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. “Dobbiamo concentrarci su questa serata, abbiamo un vantaggio momentaneo di due gol ma non la qualificazione in tasca – ha proseguito Marotta ai microfoni di Mediaset – Deve essere un monito, ma anche chiaro che la possibilità del risultato deve spronare tutti noi, dai tifosi fino all’allenatore”. Sul ritardo in campionato: “Dobbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) “L’appuntamento gratifica tutto il mondo, vogliamo portare a casa un risultato che manca da 13 anni,unae vogliamo assolutamente conquistarla”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nell’immediato pre partita di-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. “Dobbiamo concentrarci su questa serata, abbiamo un vantaggio momentaneo di due gol ma non lain tasca – ha proseguitoai microfoni di Mediaset – Deve essere un monito, ma anche chiaro che la possibilità del risultato deve spronare tutti noi, dai tifosi fino all’allenatore”. Sul ritardo in campionato: “Dobbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Moratti dopo aver ricevuto il premio: 'Ci vogliono carattere e coraggio per affrontare le vicende dell'Inter. E si… - SimoneTogna : #inter, marotta accolto così: “Vai Beppe, portaci la #championsleague”. #interbenfica - marifcinter : L'arrivo dell'#Inter al da Luz. Con il presidente Zhang e gli AD Marotta e Antonello anche il presidente del Senato… - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, #Marotta commenta le ultime notizie sui Nerazzurri ?? Le sue parole #LBDV #LeBombediVlad #News - cmdotcom : #Inter, #Marotta: 'Bonus per il campionato? I giocatori non devono essere mercenari' #ChampionsLeague #InterBenfica… -