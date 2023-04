Inter, Lukaku si racconta: “Adriano mi ha aperto il mondo, tutto è cambiato da quando l’ho visto giocare” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “La cosa più importante è avere sempre nuovi obiettivi, avere voglia di migliorarsi sempre. La determinazione è il motore, poi ci sono altri valori altrettanto importanti”. Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, si racconta in un’Intervista per il Match Day Programme in vista della gara di Champions di questa sera contro il Benfica. “Ricordo che il primo anno da professionista i miei risultati a scuola non erano buonissimi e in una partita un giocatore si è rotto la gamba. L’allenatore dopo il fischio finale mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Non si può mai sapere cosa succederà nel calcio, devi finire la scuola’. E l’ho finita”, ha raccontato il belga. L’attaccante ha poi svelato la sua ammirazione per alcuni ex Interisti: “quando ero piccolo la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) “La cosa più importante è avere sempre nuovi obiettivi, avere voglia di migliorarsi sempre. La determinazione è il motore, poi ci sono altri valori altrettanto importanti”. Romelu, attaccante dell’, siin un’vista per il Match Day Programme in vista della gara di Champions di questa sera contro il Benfica. “Ricordo che il primo anno da professionista i miei risultati a scuola non erano buonissimi e in una partita un giocatore si è rotto la gamba. L’allenatore dopo il fischio finale mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Non si può mai sapere cosa succederà nel calcio, devi finire la scuola’. Efinita”, hato il belga. L’attaccante ha poi svelato la sua ammirazione per alcuni existi: “ero piccolo la ...

