Inter | Lukaku | «I miei idoli? Adriano e Ronalo il fenomeno»

Le parole di Romelu Lukaku dopo al match day program della sfida dell'Inter di Champions League con il Benfica Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha così parlato al match day program in vista della gara di Champions league contro il Benfica. Di seguito le sue parole. idoli – «Quando ero piccolo la concezione del calcio era diversa. Alcuni dicevano che un calciatore di potenza che utilizza solo il sinistro non avrebbe potuto fare più di tanto. E poi è arrivato Adriano, lui mi ha aperto il mondo, l'ho visto giocare quando avevo 10 anni e da quel momento tutto è cambiato per me. Con chi avrei voluto giocare? Anche con Ronaldo il fenomeno, la maniera in cui stava in campo era incredibile. Chi avrei sfidato? Materazzi perché è alto, forte e aggressivo, uno di quei ...

