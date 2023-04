Inter, Lautaro: “Mondiale+Champions? Gioco per vincere tutto. Derby una gara speciale” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. Ecco le sue parole: “Felicità. Orgoglio di rappresentare questo stemma e questa grande società. Sono molto felice per la mia famiglia, un grande abbraccio a mio fratello che ha sofferto un duro infortunio al ginocchio. Questo gol è per lui. Esultanza? Sono momenti. A volte la palla entra, a volte no”. E ancora: “Derby di Milano? Una partita molto speciale. Sappiamo quello che significa giocare un Derby in semifinale di Champions. Ora dobbiamo recuperare punti in campionato e poi pensare alla Champions. Mondiale più Champions League? C’è tutto. Io Gioco questo sport per vincere tutto. Ora siamo in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023)Martinez, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. Ecco le sue parole: “Felicità. Orgoglio di rappresentare questo stemma e questa grande società. Sono molto felice per la mia famiglia, un grande abbraccio a mio fratello che ha sofferto un duro infortunio al ginocchio. Questo gol è per lui. Esultanza? Sono momenti. A volte la palla entra, a volte no”. E ancora: “di Milano? Una partita molto. Sappiamo quello che significa giocare unin semifinale di Champions. Ora dobbiamo recuperare punti in campionato e poi pensare alla Champions. Mondiale più Champions League? C’è. Ioquesto sport per. Ora siamo in ...

