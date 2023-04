Inter, Lautaro: «Giochiamo per vincere tutto, sul derby…» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lautaro Martinez dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo la sfida di Champions di questa sera contro il Benfica Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo il passaggio del turno in Champions League. PAROLE – «Primo pensiero a fine partita? Felicità e orgoglio di rappresentare questo grande club, felice per la mia famiglia. Un grande abbraccio per mio fratello. Esultanza? Sono momenti, a volte la palla entra e altre no. Questo è un premio grazie alla squadra. Derby? Partita molto speciale, sappiamo cosa significa. Dobbiamo pensare al campionato e recuperare punti, poi penseremo alla Champions. Gioco questo sport per vincere tutto, siamo in semifinale e sono molto contento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023)Martinez dell’, ha parlato a Prime Video dopo la sfida di Champions di questa sera contro il BenficaMartinez, attaccante dell’, ha parlato a Prime Video dopo il passaggio del turno in Champions League. PAROLE – «Primo pensiero a fine partita? Felicità e orgoglio di rappresentare questo grande club, felice per la mia famiglia. Un grande abbraccio per mio fratello. Esultanza? Sono momenti, a volte la palla entra e altre no. Questo è un premio grazie alla squadra. Derby? Partita molto speciale, sappiamo cosa significa. Dobbiamo pensare al campionato e recuperare punti, poi penseremo alla Champions. Gioco questo sport per, siamo in semifinale e sono molto contento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

