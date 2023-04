Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, la carica di Zhang: telefona a Inzaghi e scrive ai giocatori: Inter, la carica di Zhang: telefona a Inzaghi… - nickinterr : Le prime pagine ?? Milan, da squadra batte il Napoli con Leao e Maignan trascinatori, accede alle semifinali dopo… - Gazzetta_it : Inter, la carica di Zhang: telefona a Inzaghi e scrive ai giocatori #InterBenfica #UCL - Vitellozzo : Quindi al 99% avremo in semifinale 4 campioni nazionali, nel senso che l'Inter è campione in carica senza Radu - inter_calciomer : Ciò che poteva sembrare una carica di squadra al primo episodio , adesso è la prova tangibile dopo svariati episodi… -

Tra i migliori quattro, in tutti i sensi. I migliori quattro d'Europa, certo. Ma pure un tuffo nella storia. Steven Zhang stasera può diventare il quarto presidente dell'a raggiungere una semifinale della competizione europea più nobile, Champions League o Coppa Campioni che dir si voglia. Zhang come Angelo Moratti, Ivanoe Fraizzoli e Massimo Moratti: stasera si ...I campioni d'Italia insbloccano il match al 43. Leao parte dalla sua metà campo, salta in ... dove attende una trae Benfica. " foto LivePhotoSport " Commenti FBChi passerà il turno se la vedrà con chi avrà avuto la meglio trae Benfica. Il Napoli non ha ... La batte Tonali ma il suo cross viene raccolto prontamente da Meret 12' Politanoil ...

TMW - Moratti carica Marotta in vista di Inter-Benfica: "Serviranno coraggio e forza" TUTTO mercato WEB

Il presidente dell'Inter è voluto stare vicino alla squadra a suo modo. Telefonata a Inzaghi e contatto diretto con i giocatori ...Durante l’evento “InterOttanta“, svoltosi a Milano in questi giorni, Massimo Moratti è intervenuto al fianco di Beppe Marotta ed ha parlato dell’imminente incontro di Champions che vedrà protagonisti ...