Inter | Inzaghi | “le critiche? So da dove provengono e chi le fa…”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ grande festa in casa. La squadra di Simonesi conferma un’altra squadra in Champions League e vola in semifinale, dovrà vedersela contro il Milan. La partita di ritorno dei quarti di finale contro il Benfica si è conclusa sul risultato di 3-3 e la qualificazione non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate da Barella, Lautaro e Correa.è stato a rischio esonero, al termine della partita ha risposto anche alle ultime: “all’inizio la semifinale era un sogno ma ce la siamo meritata. Siamo rimasti uniti, i tifosi oggi ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e nel secondo sapevamo che sarebbero venuti più avanti ma abbiamo gestito bene la partita”. Sulle: “non è un problema, so da...

CHI E' FAVORITO - Ma sorge subito una domanda: trae Milan, chi è favorito in semifinale di ... A confronto due tecnici, Simonee Stefano Pioli , che si giocano tutto in Europa e allo ...ha provveduto ai cambi poco dopo la mezz'ora, dentro Lukaku (per Dzeko), Correa (per Lautaro) e Calhanoglu (per Barella). Quel poco che restava da giocare l'ha voluto trasformarlo nel ...... l'affronterà la Roma in trasferta, all'Olimpico, mentre il Milan ospiterà a San Siro la Lazio . Prima del ritorno, invece, nella 35ª giornatae Pioli avranno impegni più agevoli: ...

Inter, Inzaghi: "Grande felicità, semifinale meritata. Le critiche So da dove provengono" TUTTO mercato WEB

I nerazzurri pareggiano in casa contro il Benfica ma passano in semifinale di Champions, ecco il commento di Simone Inzaghi nell'intervista post Inter-Benfica CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a margine della qualificazione ottenuta in semifinale dopo il 3-3 col Benfica: "C'è grande felicità, è una semifinale meritata".