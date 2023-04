Inter, Inzaghi: «Il Benfica ci creerà problemi, ma cercheremo di affrontare la gara nel modo migliore» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video in vista della sfida di Champions di questa sera contro il Benfica Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video. PAROLE – «Fa parte del nostro mestiere. Io mi isolo con lo staff e lavoro sempre meglio per trovare soluzioni. I problemi li hanno avuti quasi tutti giocando così tanto, ma siamo l’Inter e dobbiamo competere in tutte le competizioni. Malgrado le fatiche, vogliamo aggiungere gare e qualificarci. Oggi avremo il secondo tempo di una gara importantissima, abbiamo un buon vantaggio, ma va fatta la nostra partita, cercando di essere intensi perché loro corrono tanto. Chi gioca in attacco? Tra Lukaku e Dzeko stiamo valutando, si alternando come Lautaro e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato a Prime Video in vista della sfida di Champions di questa sera contro ilSimone, allenatore dell’, ha parlato a Prime Video. PAROLE – «Fa parte del nostro mestiere. Io mi isolo con lo staff e lavoro sempre meglio per trovare soluzioni. Ili hanno avuti quasi tutti giocando così tanto, ma siamo l’e dobbiamo competere in tutte le competizioni. Malgrado le fatiche, vogliamo aggiungere gare e qualificarci. Oggi avremo il secondo tempo di unaimportantissima, abbiamo un buon vantaggio, ma va fatta la nostra partita, cercando di essere intensi perché loro corrono tanto. Chi gioca in attacco? Tra Lukaku e Dzeko stiamo valutando, si alternando come Lautaro e ...

