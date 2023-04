Inter in semifinale. Sarà derby con il Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarà Inter-Milan con una squadra italiana che torna in finale di Champions League. Dopo la vittoria al Da Luz l'Inter di Simone Inzaghi pareggia (3-3) a San Siro ed ora Sarà Euroderby. Le due stracittadine di Coppa si terranno fra il 9 o 10 maggio e fra il 16 e il 17 dello stesso mese. L'ultima italiana in finale di Champions fu la Juventus che nel 2016/17 fu sconfitta dal Real Madrid 4-1. L'Inter manca dalla vittoria del triplete contro il Bayern (09/10). Il Milan dal successo contro il Liverpool per 2-1 (06/07).Primo tempo equilibrato a San Siro che si chiude con il risultato di 1-1. Parte forte il Benfica ma l'Inter pian piano prende le misure ai portoghesi. La squadra di Inzaghi sfrutta gli spazi a disposizione e trova la rete del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023)con una squadra italiana che torna in finale di Champions League. Dopo la vittoria al Da Luz l'di Simone Inzaghi pareggia (3-3) a San Siro ed oraEuro. Le due stracittadine di Coppa si terranno fra il 9 o 10 maggio e fra il 16 e il 17 dello stesso mese. L'ultima italiana in finale di Champions fu la Juventus che nel 2016/17 fu sconfitta dal Real Madrid 4-1. L'manca dalla vittoria del triplete contro il Bayern (09/10). Ildal successo contro il Liverpool per 2-1 (06/07).Primo tempo equilibrato a San Siro che si chiude con il risultato di 1-1. Parte forte il Benfica ma l'pian piano prende le misure ai portoghesi. La squadra di Inzaghi sfrutta gli spazi a disposizione e trova la rete del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : RT se la tua squadra è in semifinale di #UCL ?? #ForzaInter #InterBenfica - Acerbi_Fra : SIAMO IN SEMIFINALE!!! #inter #interbenfica #championsleague - SerieA : ???? L’@Inter è in SEMIFINALE di @ChampionsLeague! ? #InterBenfica #UCL - pisto_gol : RT @CalcioFinanza: L’#Inter vola in semifinale di #Champions. Sarà derby con il #Milan: ecco quanto incassa il club nerazzurro https://t.co… - NicoSchira : Simone #Inzaghi: “Col #Benfica due partite strepitose, semifinale meritata. Era un sogno, ora ce la giochiamo alla… -