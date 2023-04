Inter in semifinale, sarà derby con il Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - A tredici anni di distanza dall'ultima volta l'Inter approda nuovamente in semifinale di Champions League, pareggiando con il Benfica dopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d'andata (2-0, ndr). Stavolta a San Siro finisce 3-3 grazie alle reti di Barella, Lautaro e Correa per i nerazzurri, e di Aursnes, Antonio Silva e Musa per i portoghesi, che evitano inutilmente un altro ko proprio nel finale. È comunque trionfo totale per la squadra di Inzaghi, che continua a togliersi soddisfazioni in Europa in attesa di tornare a far bene in campionato. Adesso intanto sale l'attesa per il super derby con il Milan che decreterà la finalista italiana di Champions: chi vincerà si giocherà poi il titolo ad Istanbul contro la vincente di Real Madrid-Manchester City. La primissima occasione del match arriva ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - A tredici anni di distanza dall'ultima volta l'approda nuovamente indi Champions League, pareggiando con il Benfica dopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d'andata (2-0, ndr). Stavolta a San Siro finisce 3-3 grazie alle reti di Barella, Lautaro e Correa per i nerazzurri, e di Aursnes, Antonio Silva e Musa per i portoghesi, che evitano inutilmente un altro ko proprio nel finale. È comunque trionfo totale per la squadra di Inzaghi, che continua a togliersi soddisfazioni in Europa in attesa di tornare a far bene in campionato. Adesso intanto sale l'attesa per il supercon ilche decreterà la finalista italiana di Champions: chi vincerà si giocherà poi il titolo ad Istanbul contro la vincente di Real Madrid-Manchester City. La primissima occasione del match arriva ...

