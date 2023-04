Inter in semifinale di Champions League: Benfica ko, derby rovente con il Milan! Un’italiana giocherà per la Coppa (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Inter si è qualificata alla semifinale della Champions League. I nerazzurri hanno pareggiato con il Benfica per 3-3 nella semifinale di ritorno giocata di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano, dopo aver vinto l’incontro di andata per 2-0. I ragazzi di Simone Inzaghi proseguono la propria avventura nella massima competizione europea e ora sono attesi dal rovente derby con il Milan, proprio come nella semifinale del 2003 e nei quarti del 2005 (in entrambi i casi si imposero i rossoneri). Appuntamento il 9-10 maggio con il match d’andata, il ritorno si giocherà la settimana successiva (entrambi a San Siro e questa volta senza la regola dei gol segnati in trasferta, che fu invece decisiva venti anni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’si è qualificata alladella. I nerazzurri hanno pareggiato con ilper 3-3 nelladi ritorno giocata di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano, dopo aver vinto l’incontro di andata per 2-0. I ragazzi di Simone Inzaghi proseguono la propria avventura nella massima competizione europea e ora sono attesi dalcon il Milan, proprio come nelladel 2003 e nei quarti del 2005 (in entrambi i casi si imposero i rossoneri). Appuntamento il 9-10 maggio con il match d’andata, il ritorno sila settimana successiva (entrambi a San Siro e questa volta senza la regola dei gol segnati in trasferta, che fu invece decisiva venti anni ...

