Inter, evitare un pericolo contro il Benfica. Quattro nomi importanti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per l'Inter è essenziale evitare un pericolo questa sera. Ci sono Quattro diffidati in casa nerazzurra, tutti dovrebbero partire dal primo minuto secondo le scelte di Simone Inzaghi. RISCHI – È assolutamente vero, l'Inter non ha ancora passato il turno e il rischio di farsi rimontare non è così remoto visto lo stato di forma della squadra, soprattutto a San Siro. Rimane comunque inevitabile pensare al numero dei diffidati, ben Quattro per Simone Inzaghi: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Tutti saranno titolari secondo le ultime indiscrezioni (vedi probabile formazione), perciò l'attenzione del tecnico piacentino va direttamente all'impegno che si terrà tra poche ore. Il pensiero dell'euro-Derby in semifinale non scalfisce Inzaghi e non lo tocca ...

