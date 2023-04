Inter, è semifinale col Milan. Basta il 3-3 col Benfica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prestazione impeccabile dell'undici di Inzaghi, che mette sotto il Benfica e si porta sul 3-1 grazie ai gol di Barella, Lautaro e Correa. I due gol nel finale dei portoghesi non cambiano le cose. Ora spazio al fascinoso derby di semifinale contro il Milan Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prestazione impeccabile dell'undici di Inzaghi, che mette sotto ile si porta sul 3-1 grazie ai gol di Barella, Lautaro e Correa. I due gol nel finale dei portoghesi non cambiano le cose. Ora spazio al fascinoso derby dicontro il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : RT se la tua squadra è in semifinale di #UCL ?? #ForzaInter #InterBenfica - Acerbi_Fra : SIAMO IN SEMIFINALE!!! #inter #interbenfica #championsleague - SerieA : ???? L’@Inter è in SEMIFINALE di @ChampionsLeague! ? #InterBenfica #UCL - Sara56395858 : RT @marifcinter: INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in totale contr… - TiJay_L : RT @FBiasin: Disordinati, inconcludenti, poco affidabili, nervosi, vecchi, maldestri, discontinui, brutti, cattivi e tutto quello che vi pa… -