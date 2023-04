Inter, è qui la festa! E ora l'euroderby in semifinale col Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Inter fa 3 - 3 col Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League (l'andata era finita 2 - 0 per la squadra di Inzaghi) e raggiunge in semifinale il Milan: sarà dunque un derby europeo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'fa 3 - 3 col Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League (l'andata era finita 2 - 0 per la squadra di Inzaghi) e raggiunge inil: sarà dunque un derby europeo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Giornalista portoghese: 'Lei può arrivare tra le prime 4 d'Europa ma leggo la stampa italiana e si dà per certo il… - Inter : Siamo live con il pre #InterBenfica sul nostro canale @Twitch Guarda qui ?? - juventusfans : #Report - #Farsopoli: In una delle tante telefonate tra #Facchetti e #Bergamo (come non dimenticare del regalino da… - Pas_mar_ : RT @PeppinInter: 'Cara Inter, bello ritrovarti qui dopo tanto tempo. Ci sei arrivata nell’unico modo possibile, rimanendo te stessa. Divers… - sportli26181512 : Inter, è qui la festa! E ora l'euroderby in semifinale col Milan: Inter, è qui la festa! E ora l'euroderby in semif… -