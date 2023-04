Inter biglietti semifinale Champions League: tutti i dettagli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inter biglietti semifinale Champions League – L’Inter vola in semifinale di Champions League. Dopo il 2-0 dell’andata, i nerazzurri hanno pareggiato per 3-3 contro il Benfica a San Siro: dopo la rete di Barella nei primi minuti di gioco, i portoghesi hanno risposto con Aursnes. Gli uomini di Simone Inzaghi resistono nella ripresa ai primi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023)– L’vola indi. Dopo il 2-0 dell’andata, i nerazzurri hanno pareggiato per 3-3 contro il Benfica a San Siro: dopo la rete di Barella nei primi minuti di gioco, i portoghesi hanno risposto con Aursnes. Gli uomini di Simone Inzaghi resistono nella ripresa ai primi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Inter biglietti semifinale Champions League: tutti i dettagli: Inter biglietti semifin… - nerorimmel : Questo è il momento in cui nell'euforia faccio qualcosa di pazzo tipo scrivere a quello che mi piace o comprare i b… - pinaz_ : raga lasciatemi sognare ma da quanto saranno in vendita i biglietti per la partita del 16/05 #INTBEN #inter #amala… - iosonogreta : ho appena realizzato che i biglietti che ho in mano per lo stadio al momento sono contro napoli, inter e milan STASERA MI BUTTOOOO -