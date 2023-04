Inter-Benfica vale tutto! La stagione e non solo passa da stasera

(Di mercoledì 19 aprile 2023)è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, alle 21 si riparte dallo 0-2 dell’andata al Meazza. Una partita decisiva, dove all’orizzonte si staglia l’avversario forse meno augurabile: il Milan. SCENARIO DA DEFINIRE –puòre il ritorno fra le migliori quattro della Champions League a tredici anni dall’ultima volta. Un qualcosa di improponibile fino a quaranta giorni fa: arrivare in semifinale. Ma nemmeno il miglior sceneggiatore al mondo avrebbe potuto prevedere l’incrocio che esce dare il turno, partendo dallo 0-2 dell’andata che non è certo garanzia di qualificazione, vorrebbe dire ritrovare il Milan a vent’anni dall’altro euroderby in semifinale, e sarebbe un qualcosa di clamoroso. Nonre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - sportli26181512 : Il Milan è in semifinale di Champions League: quando si giocheranno: Il Milan ha eliminato il Napoli e si è qualifi… - cuchu09776830 : Vi devo spiegare una cosa, dimenticate il Milan, oggi dobbiamo giocarci il passaggio contro un Benfica che non vuol… -

Stasera sapremo se alle semifinali di Champions League parteciperanno una o due squadre italiane.si scontrano oggi mercoledì 19 aprile nella gara di ritorno che deciderà non solo quale squadra parteciperà alla penultima fase del campionato europeo , ma anche chi incontrerà il ...Contro ilInzaghi ha il dovere di regalare ai nerazzurri la semifinale contro il Milan. Maignan è il portiere più forte, a Napoli ...Commenta per primo Stefano Pioli sorride. Il suo Milan è in semifinale di Champions League dopo 16 anni e ora aspetta una tra: 'Questo lavoro dà grandi emozioni, stasera è andata per il verso giusto. Un gradino alla volta stiamo crescendo tanto - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport dopo la gara ...

Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra La Gazzetta dello Sport

Inter e Benfica scenderanno in campo questa sera allo stadio Meazza per decidere chi tra le due squadre potrà fregiarsi di un posto in semifinale di Champions League. Si porta dal 2-0 dell’andata in f ...Mercoledì 19 aprile i nerazzurri si giocano l'accesso una delle due semifinali di Champions, che potrebbe essere tutta italiana. Ecco dove seguire Inter-Benfica ...