Inter-Benfica, sale la febbre Champions a San Siro: incasso da record!

Inter-Benfica, sale la febbre da Champions League in quel di San Siro: incasso da record per la società nerazzurra sale la febbre da Champions in casa Inter, in vista del match di ritorno dei quarti contro il Benfica in programma oggi a San Siro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci si attende un nuovo record nella storia nerazzurra: 8 milioni di incasso. C'è aria di record d'incasso per la storia nerazzurra in Inter-Benfica. Il club di viale della Liberazione supererà il proprio primato stabilito in Inter-Barcellona dell'11 ...

