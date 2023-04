Inter-Benfica, probabile formazione di Schmidt: c’è Otamendi ? Sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inter-Benfica si sta avvicinando a grandi falcate: i nerazzurri di Simone Inzaghi non dovranno commettere errori e giocare in casa così come fatto a Lisbona (vedi articolo). Le ultime novità sulla probabile formazione del Benfica sono arrivate dalla redazione di Sky Sport. probabile formazione Benfica ? Roger Schmidt, tecnico del Benfica, sta compiendo gli ultimi ragionamenti sulla formazione da schierare titolare contro l’Inter stasera a San Siro (vedi articolo). In porta ci sarà il Vlachodimos, mentre in difesa il quartetto molto probabilmente sarà formato da Gilberto, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo. Al centrocampo si ritroveranno con ogni probabilità Florentino, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)si sta avvicinando a grandi falcate: i nerazzurri di Simone Inzaghi non dovranno commettere errori e giocare in casa così come fatto a Lisbona (vedi articolo). Le ultime novità sulladelsono arrivate dalla redazione di Sky Sport.? Roger, tecnico del, sta compiendo gli ultimi ragionamenti sullada schierare titolare contro l’stasera a San Siro (vedi articolo). In porta ci sarà il Vlachodimos, mentre in difesa il quartetto molto probabilmente sarà formato da Gilberto, Antonio Silva,e Grimaldo. Al centrocampo si ritroveranno con ogni probabilità Florentino, ...

