Inter-Benfica, pagelle: Lautaro Martinez notte da toro 7.5, Barella 8! (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Inter pareggia con il risultato di 3-3 contro il Benfica e accede alle semifinali di Champions League (vedi report). Nicolò Barella gioca un altro sport e non sbaglia niente, 8. Lautaro Martinez un toro 7.5. ANDRÈ ONANA 6 – Molto attento sulla punizione di Grimaldo, sul gol di Aursnes viene sorpreso un po' fuori dai pali ma il colpo di testa è potente e preciso. Con i piedi oggi è perfetto, dal suo lancio di sinistro nasce la rete di Barella. Inter-Benfica, pagelle – DIFESA MATTEO DARMIAN 6 – Chiude i continui tagli dei centrocampisti dalla sua parte, ma scala forse tardi e non tiene la linea dettata da Acerbi sul gol del Benfica. Per il resto non rischia mai e fa il suo. – dall'80' DANILO ...

