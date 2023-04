Inter-Benfica oggi in TV: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) oggi, mercoledì 19 aprile alle ore 21:00, andrà in scena la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. All’andata, i nerazzurri hanno sfoderato una prestazione eccellente e si sono imposti per 2-0, indirizzando in maniera importante questo scontro che stabilirà chi potrà accedere alle semifinali della massima competizione europea. Nonostante ciò, non si può dire che l’Inter se la stia passando benissimo in questo particolare momento della stagione: gli uomini di Simone Inzaghi, nelle ultime 10 partite disputate, hanno fatto registrare 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Diversa la situazione del Benfica, che, nonostante le 3 sconfitte da cui è reduce, aveva vinto tutte le 8 partite giocate ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023), mercoledì 19 aprile alle ore 21:00, andrà in scena la sfida dideidi finale ditra. All’andata, i nerazzurri hanno sfoderato una prestazione eccellente e si sono imposti per 2-0, indirizzando in maniera importante questo scontro che stabilirà chi potrà accedere alle semifinali della massima competizione europea. Nonostante ciò, non si può dire che l’se la stia passando benissimo in questo particolare momento della stagione: gli uomini di Simone Inzaghi, nelle ultime 10 partite disputate, hanno fatto registrare 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Diversa la situazione del, che, nonostante le 3 sconfitte da cui è reduce, aveva vinto tutte le 8 partite giocate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - FcInterNewsit : Inter-Benfica, pubblico da record: oltre 75.300 spettatori, sarà polverizzato il record di incasso del dicembre 2019 - Gazzetta_it : La figlia di Eusebio si racconta alla Gazzetta: “Papà venne a Milano, Moratti l’aveva comprato” #InterSporting - sandro3532 : RT @CalcioFinanza: Non solo la sfida dell’Inter col Benfica: per Steven Zhang oggi prevista la prima udienza a Milano sulla causa per i 300… -