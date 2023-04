Inter-Benfica, LIVE dalle 21. Le formazioni: Inzaghi sceglie Brozovic, Dzeko dal 1'. J. Mario per la rimonta (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Euroderby chiama. Mai così vicini ad una storica, quanto nostalgica, edizione del derby della Madonnina tra Milan ed Inter in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Euroderby chiama. Mai così vicini ad una storica, quanto nostalgica, edizione del derby della Madonnina tra Milan edin...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - Inter : #InterFans, è il vostro momento! Chi sono i tre doppi ex di Inter-Benfica mixati in questa foto? ?? #InterBenfica #UCL #ForzaInter - euro24live : RT @UEFA23Live: LIVE, Inter-Benfica: cresce l’attesa al Meazza per la gara contro i portoghesi ?????? ?????????? - euro24live : RT @UEFA23Live: Inter-Benfica: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ?????? ?????????? -