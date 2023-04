Inter-Benfica, le statistiche: Inzaghi lascia il possesso ai lusitani (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Inter pareggia a San Siro contro il Benfica e torna in semifinale di Champions League dopo 11 anni dall’ultima volta (vedi tabellino). Inter Benfica statistiche – Inter-Benfica finisce 3-3 ma a passare sono i nerazzurri in virtù dello 0-2 dell’andata. I lusitani tengono più la palla – 60% contro il 40% dei nerazzurri – mentre il numero dei tiri è simile. Sono 11 le conclusioni dei nerazzurri e 4 in porta, una in più quella del Benfica, ma la squadra di Schimdt ha anche tirato più volte nello specchio, ovvero 5. I calci d’angolo, poi, sono sempre a favore dei lusitani, che ne battono 6 contro i 4 dell’Inter. ALTRI DATI – I giocatori del Benfica vengono pescati 2 volte in fuorigioco ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’pareggia a San Siro contro ile torna in semifinale di Champions League dopo 11 anni dall’ultima volta (vedi tabellino).finisce 3-3 ma a passare sono i nerazzurri in virtù dello 0-2 dell’andata. Itengono più la palla – 60% contro il 40% dei nerazzurri – mentre il numero dei tiri è simile. Sono 11 le conclusioni dei nerazzurri e 4 in porta, una in più quella del, ma la squadra di Schimdt ha anche tirato più volte nello specchio, ovvero 5. I calci d’angolo, poi, sono sempre a favore dei, che ne battono 6 contro i 4 dell’. ALTRI DATI – I giocatori delvengono pescati 2 volte in fuorigioco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Mikee_0017 : @ciak01 @middleton____ @SpudFNVPN @Inter @acmilan Quindi l’Inter in finale dopo essere passata in un girone con Bay… - FcInterNewsit : Lautaro Player of the Match di Inter-Benfica: 'Il gol ciliegina di una grande performance' -