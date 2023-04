Inter-Benfica | le scelte di Schimdt | un ritorno top in difesa – TS

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico delnon cambierà tanti uomini rispetto al match di andata, ma potrà contare su un rientro importante inLEDI– Ildovrà cercare l’impresa a San Siro per cercare di ribaltare lo 0-2 dell’andata. Rogerconferma 10\11 della formazione dell’andata, ma inrientrerà Otamendi, che nel primo round era squalificato. Rientro importante per i lusitani, che potranno contare sul loro leader difensivo per cercare l’impresa., ledi(4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger ...

dopo le qualificazioni ottenute in trasferta da Milan e Real Madrid ai danni di Napoli e Chelsea, stasera si giocano Inter-Benfica (andata 2-0) a San Siro e Bayern Monaco - Manchester City (0-0). Tra i migliori quattro, in tutti i sensi. I migliori quattro d'Europa, certo. Ma pure un tuffo nella storia. Steven Zhang stasera può diventare il quarto presidente dell'Inter a raggiungere una semifinale della competizione europea più nobile, Champions League o Coppa Campioni che dir si voglia. Zhang come Angelo Moratti, Ivanoe Fraizzoli e Massimo Moratti: stasera si gioca la storia.

STATO DI FORMA – È un Benfica in calo quello che si troverà di fronte l'Inter domani nella sfida a San Siro in programma alle ore 21 e valevole per i quarti di finale. Riecco la Champions League, ormai isola felice per la stagione dell'Inter considerando le brutture del campionato. I nerazzurri hanno davanti a loro l'obiettivo concreto di tornare in semifinale.