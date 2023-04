Inter-Benfica, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League scenderanno in campo l’Inter e il Benfica. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato e vorranno riscattarsi. I nerazzurri hanno vinto all’andata per 2-0. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Benfica. L’Inter di Simone Inzaghi arriva dalla sconfitta in campionato contro il Monza per 1-0. In campionato la squadra di Inzaghi si trova al quinto posto. I nerazzurri in Champions hanno disputato finora un ottima competizione eliminando il Porto agli ottavi. Dopo la vittoria dell’andata l’Inter vorrà ottenere un buon risultato e approdare in semifinale dopo 13 anni. Inzaghi per questa importante partita dovrà fare a meno di Skriniar per infortunio. Il ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League scenderanno in campo l’e il. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato e vorranno riscattarsi. I nerazzurri hanno vinto all’andata per 2-0. Ecco di seguito ledi. L’di Simone Inzaghi arriva dalla sconfitta in campionato contro il Monza per 1-0. In campionato la squadra di Inzaghi si trova al quinto posto. I nerazzurri in Champions hanno disputato finora un ottima competizione eliminando il Porto agli ottavi. Dopo la vittoria dell’andata l’vorrà ottenere un buon risultato e approdare in semifinale dopo 13 anni. Inzaghi per questa importante partita dovrà fare a meno di Skriniar per infortunio. Il ...

