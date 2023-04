Inter-Benfica, Lautaro Martinez esce al 74?: problema fisico per l’argentino (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lautaro Martinez è uscito dal campo al 74? di Inter Benfica. problema fisico per il centravanti argentino. problema fisico – Lautaro Martinez ha lasciato il terreno di gioco al 74? di Inter-Benfica. problema fisico per l’attaccante argentino. Simone Inzaghi ha inserito al suo posto Joaquin Correa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)è uscito dal campo al 74? diper il centravanti argentino.ha lasciato il terreno di gioco al 74? diper l’attaccante argentino. Simone Inzaghi ha inserito al suo posto Joaquin Correa.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

