Inter-Benfica | la MOVIOLA LIVE | manca un rigore ai portoghesi! Dubbi sul contatto tra Lautaro ed Aursnes

Inter-Benfica (calcio d'inizio ore 21) è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, a San Siro si parte dal 2-0 in favore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - Fiodor1976 : inter benfica? una formalità. #interbenfica #ChampionsLeague #amala #IMInter #UCL #Inter - Carlomrtz : RT @marifcinter: Spettatori Inter-Benfica: 75.380 Incasso lordo: 8.200.528 #InterBenfica #UCL #ChampionsLeague -