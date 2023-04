Inter-Benfica, la formazione di Inzaghi: torna Acerbi dal 1? – CdS (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare i titolarissimi nel match di questa sera contro il Benfica. Al centro della difesa tornerà Acerbi RITORNO – Il Corriere dello Sport afferma che Francesco Acerbi farà il suo ritorno dal 1? nel match di questa sera contro il Benfica. Il difensore nerazzurro era rimasto in panchina contro il Monza in campionato, salvo poi entrare a partita in corso a causa dell’infortunio occorso a De Vrij, che questa sera sarà regolarmente in panchina. Inter-Benfica, la formazione di Inzaghi Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitayran, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi Fonte: Corriere ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simonesembra intenzionato a schierare i titolarissimi nel match di questa sera contro il. Al centro della difesa torneràRITORNO – Il Corriere dello Sport afferma che Francescofarà il suo ritorno dal 1? nel match di questa sera contro il. Il difensore nerazzurro era rimasto in panchina contro il Monza in campionato, salvo poi entrare a partita in corso a causa dell’infortunio occorso a De Vrij, che questa sera sarà regolarmente in panchina., ladi(3-5-2): Onana; Darmian,, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitayran, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: SimoneFonte: Corriere ...

