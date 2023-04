Inter-Benfica, la Curva Nord prepara la coreografia: tutto San Siro! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stasera Inter-Benfica vedrà anche la spettacolare coreografia di San Siro. La Curva Nord ha dettato le regole per la grande cornice scenica. Coinvolgerà l’Intero stadio CORNICE ? Serata di gala per Inter-Benfica e dunque pubblico delle grandi occasioni: sold-out! San Siro si vestirà di nerazzurro per spingere la Beneamata verso la storia (vedi articolo). Per l’occasione la Curva Nord ha stilato appunto le regole per la coreografia che abbraccerà tutto lo stadio. Di seguito il comunicato sull’account Facebook ufficiale. Fonte: Facebook ? L’urlo della Nord Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Staseravedrà anche la spettacolaredi San Siro. Laha dettato le regole per la grande cornice scenica. Coinvolgerà l’o stadio CORNICE ? Serata di gala pere dunque pubblico delle grandi occasioni: sold-out! San Siro si vestirà di nerazzurro per spingere la Beneamata verso la storia (vedi articolo). Per l’occasione laha stilato appunto le regole per lache abbracceràlo stadio. Di seguito il comunicato sull’account Facebook ufficiale. Fonte: Facebook ? L’urlo della-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

