Inter-Benfica | i precedenti | 3 vittorie e un pareggio per i nerazzurri | con lo 0-2 dell’andata che conta molto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tutto è pronto per una grande notte di campioni, oggi a partire dalle ore 21.00, allo Stadio “San Siro” di Milano, per la sfida storica tra. Storica perché può proiettare la squadra nerazzurra in semifinale, ma anche perché è una partita che nella storia del calcio. Questa sarà la quinta sfida tra le due squadre, affrontatesi una volta in Coppa Campioni e una volta, per una doppia sfida, in Coppa UEFA, oltre alla partita di andata al “Da Luz”, terminata 0-2 con gol di Barella e Lukaku. La prima partita traè una fetta della storia del calcio. Stadio “San Siro” di Milano, 27 maggio 1965, idi Helenio Herrera giocano contro i portoghesi allenati da Elek Schwartz una finale di Coppa dei Campioni. L’è campione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Karagounis: “Quel mio dribbling in #Inter-#Benfica e i complimenti di #Moratti” - NiccoloPagnan : @wazzaCN @Inter Non penso qualcuno stasera tifi benfica (dell'inter twitter) è solo un modo per esorcizzare la paura del derby in semifinale -

Commenta per primo(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si riparte dal 2 - 0 per i nerazzurri dell'...(ore 21, Amazon Prime) Dopo le emozioni del Maradona i riflettori si spostano su San Siro, dove l'proverà a raggiungere il Milan in semifinale, per tentare una rivincita attesa ...... dopo le qualificazioni ottenute in trasferta da Milan e Real Madrid ai danni di Napoli e Chelsea , stasera si giocano(andata 2 - 0) a San Siro e Bayern Monaco - Manchester City (0 - ...

Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra La Gazzetta dello Sport

In attesa di tornare in campo contro il Benfica, per il ritorno dei quarti di finale, l’Inter comincia a pensare anche al mercato. I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di rinforzare il reparto ...Questa partita è stata una finale di Coppa dei Campioni nel 1965 e ci ha mostrato la miglior partita di Karagounis in Italia.