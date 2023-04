Inter-Benfica, gol fantastico di Barella: sinistro a giro, 1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una meraviglia di Nicolò Barella. Nel corso dei primi minuti di Inter-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023, il centrocampista nerazzurro riceve la palla sulla trequarti, rientra sul sinistro e poi fa partire un tiro a giro semplicemente straordinario che finisce praticamente sotto l’incrocio dei pali. Ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una meraviglia di Nicolò. Nel corso dei primi minuti di, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023, il centrocampista nerazzurro riceve la palla sulla trequarti, rientra sule poi fa partire un tiro asemplicemente straordinario che finisce praticamente sotto l’incrocio dei pali. Ecco ildel gol. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - Haywhy216 : RT @eurofootcom: ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - shearxxx : @Bea_Mary84 Dobbiamo riflettere su un fatto...noi abbiamo preso 6 pere perdendo 2 volte con il Benfica che, obietti… -