Inter-Benfica | Dimarco | “Felici della semifinale | abbiamo la chance di riscrivere la storia”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Federicovenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione dell’alladi Champions League: “Siamo davvero contenti. Era da tanto tempo che l’non andava ine ora ci manca un solo step per arrivare fino in fondo. Il segreto? Dentro di noi c’è un fattore. Non capita tutti i giorni di giocare unadi Champions, possiamola. Al Milan penseremo solamente dopo campionato e Coppa Italia“. SportFace.

AGI - A tredici anni di distanza dall'ultima volta l'approda nuovamente in semifinale di Champions League , pareggiando con ildopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d'andata (2 - 0, ndr). Stavolta a San Siro finisce ...L'domina, ilpareggia La ripresa comincia com'era iniziato il primo tempo, con Lautaro, oggi in grande spolvero, che va in percussione fino a due passi dall'area e lascia partire un ...L'pareggia con ilper 3 - 3 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e, dopo la vittoria ottenuta per 2 - 0 all'andata in Portogallo, vola in semifinale dove affronterà il ...

Champions League, Inter-Benfica 3-3: i nerazzurri raggiungono il Milan in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Dubbi non ce n’erano molti, il due a zero in cassaforte era già un gruzzolo abbastanza consistente da cui ripartire. Ma l’Inter non ha vissuto di rendita, e questo è un segno importante nel prosieguo ...Sarà il derby di Milano tra Inter e Milan una delle due semifinali della Champions League 2022/23. I nerazzurri pareggiano 3-3 col Benfica a San Siro, completando l'opera dopo la vittoria di Lisbona e ...