Inter-Benfica 3-3, spettacolo a San Siro… SIAMO IN SEMIFINALE! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Termina sul punteggio di 3-3 Inter-Benfica, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-1 (vedi report) RIPRESA – Al rientro dagli spogliatoi il Benfica prova a spingere sull’acceleratore per trovare il gol che rimetterebbe tutto in discussione, ma è brava la difesa dell’Inter a tenere botta e a rendere inoffensive le avanzate dei portoghesi. Con lo spiraglio giusto che arriva al minuto 65, quando Dimarco e Mkhitaryan sulla sinistra scambiano ottimamente palla, l’esterno sinistro nerazzurro mette una palla tesa in mezzo su cui Lautaro Martinez si avventa come un rapace d’area di rigore e piazza sotto la traversa il gol del 2-1. È un gol che concede una relativa ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Termina sul punteggio di 3-3, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-1 (vedi report) RIPRESA – Al rientro dagli spogliatoi ilprova a spingere sull’acceleratore per trovare il gol che rimetterebbe tutto in discussione, ma è brava la difesa dell’a tenere botta e a rendere inoffensive le avanzate dei portoghesi. Con lo spiraglio giusto che arriva al minuto 65, quando Dimarco e Mkhitaryan sulla sinistra scambiano ottimamente palla, l’esterno sinistro nerazzurro mette una palla tesa in mezzo su cui Lautaro Martinez si avventa come un rapace d’area di rigore e piazza sotto la traversa il gol del 2-1. È un gol che concede una relativa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - eisonogiuu : RT @marifcinter: INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in totale contr… - FabienFChampion : @repubblica L'Inter pareggia 3-3 con il Benfica e si qualifica in semifinale di Champions League dove affronterà il… -