Inter-Benfica 3-3 | nerazzurri in semifinale con il Milan

MilanO (ITALPRESS) – E' festa grande per l'Inter, che pareggia per 3-3 con il Benfica e vola in semifinale. Una qualificazione mai in discussione per i nerazzurri, che dopo il 2-0 dell'andata calano solo nel finale a risultato acquisito mettendo in cassaforte la qualificazione grazie ai gol di Barella in avvio e poi di Martinez e Correa nella ripresa. A vent'anni dall'ultima volta, torna quindi il derby della Madonnina in una semifinale di Champions League. Milan e Inter si troveranno l'una contro l'altra a maggio in un doppio confronto che vale la finalissima contro una tra Real Madrid e Manchester City. L'equilibrio del match si spezza già al 14?, quando i padroni di casa passano in vantaggio. Dzeko difende palla con caparbietà, Barella chiude uno ...

