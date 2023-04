Inter - Benfica 3 - 3, le pagelle: Barella tuttocampista, Lautaro un toro vero. Delude solo Dzeko (Di mercoledì 19 aprile 2023) L' Inter , irriconoscibile rispetto al campionato, agguanta con merito assoluto una storica semifinale in Champions League e sarà derby della Madonnina contro il Milan vittorioso sul Napoli . Il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) L', irriconoscibile rispetto al campionato, agguanta con merito assoluto una storica semifinale in Champions League e sarà derby della Madonnina contro il Milan vittorioso sul Napoli . Il ...

