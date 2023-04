Inter-Benfica (3-3), Inzaghi: “Lo abbiamo meritato” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato nel post-partita il match Inter-Benfica ai microfoni di Amazon Prime. Dopo una rocambolesca partita, il Benfica pareggia a San Siro senza però ottenere il risultato sperato: i due gol realizzati nella partita d’andata hanno trascinato i nerazzurri sempre più vicino alla coppa dalle grandi orecchie. Sarà dunque un derby tutto italiano quello che vedremo in semifinale di Champions League con il Milan di Pioli: dopo vent’anni, il derby della Madonnina toccherà i cieli europei. Un traguardo fino a poche settimane fa impensabile, sarà reale: ci sarà un’italiana a Istanbul, precisamente una milanese… il resto sarà storia. Inter-Benfica, Inzaghi: “C’è grande felicità” Simone Inzaghi, tecnico ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Amazon Prime. Dopo una rocambolesca partita, ilpareggia a San Siro senza però ottenere il risultato sperato: i due gol realizzati nella partita d’andata hanno trascinato i nerazzurri sempre più vicino alla coppa dalle grandi orecchie. Sarà dunque un derby tutto italiano quello che vedremo in semifinale di Champions League con il Milan di Pioli: dopo vent’anni, il derby della Madonnina toccherà i cieli europei. Un traguardo fino a poche settimane fa impensabile, sarà reale: ci sarà un’italiana a Istanbul, precisamente una milanese… il resto sarà storia.: “C’è grande felicità” Simone, tecnico ...

