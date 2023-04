Inter-Benfica 3-3, il tabellino della partita di Champions League (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inter-Benfica è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3 (andata 2-0): questo il tabellino della partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023. AVANTI! – Dopo tredici anni l’Inter è in semifinale di Champions League! E l’incredibile scherzo del sorteggio è che sarà di nuovo derby con il Milan, dopo i due del 2003 e 2005. Finisce 3-3 col Benfica, ma i due gol allo scadere dei portoghesi non cambiano la storia. Un’altra grande partita, avviata dal vantaggio di Nicolò Barella e proseguita con Lautaro Martinez e Joaquin Correa che si svegliano nella ripresa evitando un finale di sofferenza. Un trionfo, che ora bisognerà portare anche in Serie A ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3 (andata 2-0): questo ilvalida per il ritorno dei quarti di finale di2022-2023. AVANTI! – Dopo tredici anni l’è in semifinale di! E l’incredibile scherzo del sorteggio è che sarà di nuovo derby con il Milan, dopo i due del 2003 e 2005. Finisce 3-3 col, ma i due gol allo scadere dei portoghesi non cambiano la storia. Un’altra grande, avviata dal vantaggio di Nicolò Barella e proseguita con Lautaro Martinez e Joaquin Correa che si svegliano nella ripresa evitando un finale di sofferenza. Un trionfo, che ora bisognerà portare anche in Serie A ...

