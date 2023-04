Inter-Benfica 2-1 LIVE: nerazzurri in vantaggio con Lautaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) A San Siro, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Inter e Benfica: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio San Siro, Inter e Benfica si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) A San Siro, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ???? Inter go 1-0 up vs Benfica — Nicolò Barella (26) scores a great goal! - SiaranBolaLive : Real Madrid 32x Semifinalist ? Milan 14x Semifinalist ? Bayern Munchen 20x Semifinalist Inter 8x Semifinalist Benf… - Gazzetta_it : Inter-Benfica da record: 8 milioni d'incasso e primato della storia nerazzurra - friggio1983 : Benfica veramente deludente, peggiore squadra dei quarti (indipendentemente dal fatto che ha giocato con l’Inter), poca poca roba - xst_bell_ : Sempre fui do inter, desde pequenina. A minha familia? Td do Inter. forza inter, perché il benfica non vuole avere… -