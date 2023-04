Inter | addio ad Onana? Il nome che si fa per il futuro è una ex granade promessa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Si fanno sempre più insistenti i rumors su unessamento inglese per, che potrebbe essere sacrificato. Ecco chi al suo posto Ha avuto il merito di sottrarre il posto a una bandiera dell’come Samir Handanovic. Andréha convinto tutti con le sue prestazioni. Ora, però, il portiere camerunese potrebbe già salutare dopo una stagione. L’sta cercando di cautelarsi con una vecchia conoscenza. Andrépotrebbe lasciare l’? Foto: Ansa – newstv.itDi nazionalità camerunense, Andréha compiuto 27 anni alcune settimane fa. E’ alla prima stagione nell’che lo ha prelevato a parametro zero dall’Ajax. Sicuramente un grande colpo di mercato, che potrebbe ora fruttare una plusvalenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Women : Al termine di questa stagione @Stefaniie92 darà l'addio al calcio, dopo una grande carriera. È stato per noi un on… - marifcinter : Giornalista portoghese: 'Lei può arrivare tra le prime 4 d'Europa ma leggo la stampa italiana e si dà per certo il… - Gazzetta_it : #Inter-#Lukaku: è finita! Addio prestito-bis, il club già a caccia del sostituto - Luxgraph : Mercedes, Rosberg e l’addio alla F1 a 31 anni: “Ho avuto paura” - g1use10 : @mirkonicolino @Samuele_burele Addio Inter fc, è stato bello. -

Ma c'è anche un altro argomento che agita questa partita ed è il futuro di Inzaghi sulla panchina dell': negli ultimi giorni si è parlato, addirittura, di un possibile esonero in caso di debacle ...... il nome di Roberto De Zerbi è uno dei più 'caldi' per la panchina dell'. Per il dopo Simone Inzaghi, il quale a meno di clamorose sorprese - ovvero la vittoria della Champions - diràai ...Al termine di Napoli - Milan , finita 1 - 1 , che ha decretato l'dei partenopei alla ... L'ex tecnico di Roma e, nonostante i grandi successi del campionato, ha affermato: 'Niente mi ...

Lukaku-Inter addio a fine stagione. L'erede di Big Rom 'Marotta vuole...' Affaritaliani.it

Franck Kessie, ad un addio dall’addio al Milan, può tornare in Serie A: lo scambio con la big è sul tavolo Ha detto addio al Milan dopo aver messo il timbro sull’ultimo scudetto rossonero: niente rinn ...Attimi di tensione in aeroporto: insulti nei confronti del big Alejandro Grimaldo e addio sempre più certo a fine stagione ...