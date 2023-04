Intel | addio al mining Bitcoin

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sliding doors nella comunità cripto, in un anno di grandi arrivi e di addii illustri. Ad abbandonare i mercati digitali è, leader globale nel settore della nanoelettronica e dei processori, che ha deciso di interrompere la produzione della serie Blockscale 1000, voluta un anno fa per giocare un ruolo da protagonista nel mondo del. A riportarlo è il portale di informazione Tom’s Hardware, che è convinto che la misura faccia parte di un più ampio progetto di ristrutturazione aziendale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

