Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dall’Azienda americana una nuova generazione di Integratori che sfruttano le vie di comunicazione tra le cellule Roma 19 aprile 2023 – Arriva per la prima volta in Italia una nuova generazione di Integratori, prodotti dall’Azienda americana Usana, fondata nel 1992 da Myron Wentz, Ph.D., microbiologo e immunologo riconosciuto a livello internazionale che ha trascorso tutta la sua vita adulta cercando di creare gli Integratori alimentari più avanzati che la scienza potesse produrre. I prodotti Usana si basano oggi sulla nuova tecnologia biologica brevettata InCelligence, lanciata dalla società nel 2015, che presenta una differenza sostanziale rispetto a quanto realizzato fino a quel momento nel mondo degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dall’Azienda americana una nuova generazione diche sfruttano le vie di comunicazione tra le cellule Roma 19 aprile 2023 – Arriva per la prima volta inuna nuova generazione di, prodotti dall’Azienda americana, fondata nel 1992 da Myron Wentz, Ph.D., microbiologo e immunologo riconosciuto a livello internazionale che ha trascorso tutta la sua vita adulta cercando di creare glialimentari più avanzati che la scienza potesse produrre. I prodottisi basano oggi sulla nuovabiologica, lanciata dalla società nel 2015, che presenta una differenza sostanziale rispetto a quanto realizzato fino a quel momento nel mondo degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imperianews_it : Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence - OfferteLavoroTO : Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence - Montecarlonews : Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence -

Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence Tra i best seller di USANA, gli integratori CellSentials , che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al ... Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence Tra i best seller di USANA, gli integratori CellSentials , che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al ... Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence Tra i best seller di USANA, gli integratori CellSentials , che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al ... Tra i best seller di, gliCellSentials , che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al ...Tra i best seller di, gliCellSentials , che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al ...Tra i best seller di, gliCellSentials , che aiutano il corpo ad ottenere la giusta quantità di vitamine e antiossidanti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per funzionare al ... Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence Adnkronos Integratori: Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence Dall’Azienda americana una nuova generazione di integratori che sfruttano le vie di comunicazione tra le cellule ... Usana porta in Italia la tecnologia brevettata InCelligence Roma, 19 apr. – Arriva per la prima volta in Italia una nuova generazione di integratori, prodotti dall’Azienda americana USANA, fondata nel 1992 da Myron Wentz, Ph.D., microbiologo e immunologo ricon ... Dall’Azienda americana una nuova generazione di integratori che sfruttano le vie di comunicazione tra le cellule ...Roma, 19 apr. – Arriva per la prima volta in Italia una nuova generazione di integratori, prodotti dall’Azienda americana USANA, fondata nel 1992 da Myron Wentz, Ph.D., microbiologo e immunologo ricon ...