Intanto nel mondo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ventinove persone muoiono in un incendio in un ospedale di Pechino, l’emittente televisiva statunitense Fox News risarcisce l’azienda Dominion, il parlamento europeo approva la riforma del mercato delle emissioni. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ventinove persone muoiono in un incendio in un ospedale di Pechino, l’emittente televisiva statunitense Fox News risarcisce l’azienda Dominion, il parlamento europeo approva la riforma del mercato delle emissioni. Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : #Giorgietti (#Lega) annuncia un taglio alle pensioni degli italiani di 10 miliardi di euro nel prossimo triennio. I… - martaottaviani : Intanto, per quelli che 'Eh, ma la Nato'/'Eh, ma gli Usa' 1) Nel fine settimana chiude il #Sakharov Centre a #Mosca… - CrystaIDragon : RT @AvvocatoAtomico: @EugenioCardi Intanto non saranno ad emissioni zero nel 2025, poi il loro mare è il più ventoso del nostro, e infine p… - Angelit92832011 : RT @BrunoIncazzato: Dopo dicono io voglio la mia libertà,quale? Quella di andare in mezzo ad un bosco con una moto da cross,a rompere i cog… - arx81395437 : RT @AvvocatoAtomico: @EugenioCardi Intanto non saranno ad emissioni zero nel 2025, poi il loro mare è il più ventoso del nostro, e infine p… -