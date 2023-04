Insonnia in gravidanza | consigli e rimedi

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dormire non è solo un piacere, ma anche una necessità fisiologica, tanto che un sonno insufficiente (sia in termini di quantità che di qualità) è legato a notevoli conseguenze negative sulla salute delle persone. Un problema troppo spesso sottovalutato è quello legato all’in, una realtà che, come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, interessa il 64% delle gestanti, con tassi di incidenza fino a 10 volte superiori rispetto alle donne che soffrono dial di fuori della. Anche per i disturbi del sonno nelle donne insi ha la tendenza a sottostimarli o sottovalutarli, in quanto considerati normali e sopportabili. Anche se è lastessa, con i suoi cambiamenti, a modificare il sonno notturno, non può essere un fenomeno da ...