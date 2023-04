Innovazione per la sostenibilità: a Roma il 21 e 22 aprile il secondo summit EIIS (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il futuro è nelle nostre mani, proprio adesso: ce lo ricordano i Sustainable Development Goals proposti dall’ONU per il 2030 e questa importante presa di coscienza intergenerazionale sta investendo in maniera trasversale i cittadini consumatori ma anche le istituzioni, le aziende, le università e le organizzazioni non governative. Saranno proprio questi soggetti gli attori protagonisti della seconda edizione del summit dello European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS), che avrà luogo venerdì 21 e sabato 22 aprile a Palazzo Taverna ( https://www.EIIS-summit.com/), durante il quale si parlerà delle migliori pratiche per un futuro sostenibile. Non solo discussioni e confronti, ma anche esempi pratici, come il progetto di cooperazione per la sostenibilità realizzato con ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il futuro è nelle nostre mani, proprio adesso: ce lo ricordano i Sustainable Development Goals proposti dall’ONU per il 2030 e questa importante presa di coscienza intergenerazionale sta investendo in maniera trasversale i cittadini consumatori ma anche le istituzioni, le aziende, le università e le organizzazioni non governative. Saranno proprio questi soggetti gli attori protagonisti della seconda edizione deldello European Institute of Innovation for Sustainability (), che avrà luogo venerdì 21 e sabato 22a Palazzo Taverna ( https://www..com/), durante il quale si parlerà delle migliori pratiche per un futuro sostenibile. Non solo discussioni e confronti, ma anche esempi pratici, come il progetto di cooperazione per larealizzato con ...

