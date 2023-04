“Infrastrutture critiche a rischio” La nuova minaccia russa arriva dal mare

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La Russia spiain acque nord europee con navi da ricerca. A denunciarlo sono i media nordici Svt, Nrk, Dr e Yle in un documentario congiunto. Un programma militare russo registra le posizioni di pale eoliche, gasdotti e cavi elettrici e per Internet intorno a Danimarca, Norvegia e Finlandia. Sono state identificate 50 navi coinvolte nel programma negli ultimi dieci anni, incluse navi da ricerca, pescherecci e yacht, tutte comunque in navigazione con i trasponder spenti. Quattro giorni prima dell'esplosione dei gasdotti Nord Stream, una nave da pattuglia danese ha scattato 112 foto di navi russe vicine ai gasdotti, ha reso noto di recente un quotidiano di Copenaghen. Lo scorso novembre, per esempio, è stato avvistato, nello stretto del Kattegat, fra Danimarca e Svezia, una nave da ricercache tuttavia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Russia, navi spia nei mari del #NordEuropa: infrastrutture critiche a rischio #guerra #19aprile #iltempoquotidiano… - ZeroUnoWeb : Infrastrutture critiche e sicurezza: quando certificare non basta - matricedigitale : Hacker russi minacciano di “distruggere” le infrastrutture critiche del Regno Unito di Redazione #Notizie #evidenza… - hailpam : @putino Più si mostra il ventre molle. Più ne approfitteranno. Dubito facciamo azioni del genere contro infrastrutt… - NewsBattaglie : Ma i russi colpiscono anche tra Ugledar e Zaporyzia, Kramatorsk, Slovyanks, Chasiv Yar nel Donbass e Kupyansk/Khark… -

Inoltre, la possibile integrazione della rete di Tim con Open Fiber e altre... inclusi gli stipendi e i bonus dell'ad Pietro Labriola, su cui Vivendi ha espresso le suee ...La brutta notizia, che fa poco notizia, è la presenza di numerose vulnerabilità nei dispositivi utilizzati nelle. Lo testimoniano i numerosi attacchi e abbiamo già imparato a non illuderci di poter raggiungere la condizione di "rischio zero". C'è quindi un senso di impotenza, misto a ...A gennaio scorso, l'Ufficio federale per la sicurezza informatica ha inserito il terminale di Tollerort nell'elenco delle, ossia meritevoli di particolare protezione. Di ...

Infrastrutture critiche e sicurezza: quando certificare non basta ZeroUno

Lo ha deciso il Consiglio federale per fronteggiare soprattutto disinformazione e attacchi informatici – Sarà in seno al Dipartimento della difesa ...È quanto ha deciso il Consiglio federale per il Dipartimento federale della difesa. In questo modo "il governo vuole reagire in modo flessibile agli sviluppi importanti inerenti alla politica di sicur ...