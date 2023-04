Info per i tifosi ospiti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarà attiva da questo pomeriggio la prevendita riservata ai tifosi della Cosenza che vorranno assistere alla gara che i rossoblù giocheranno sabato alle 14.00 al Curi contro il Perugia, dove il settore ospiti di curva Sud contiene più di 1100 persone. Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita di Cosenza. Il prezzo del tagliando Settore ospiti è di € 15,00. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. La vendita riservata agli ospiti chiuderà venerdì 21 aprile alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della partita. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarà attiva da questo pomeriggio la prevendita riservata aidella Cosenza che vorranno assistere alla gara che i rossoblù giocheranno sabato alle 14.00 al Curi contro il Perugia, dove il settoredi curva Sud contiene più di 1100 persone. Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita di Cosenza. Il prezzo del tagliando Settoreè di € 15,00. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. La vendita riservata aglichiuderà venerdì 21 aprile alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della partita. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

