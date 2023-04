Inflazione | sul podio dei rincari Bolzano e Milano | la più virtuosa è Potenza

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nei giorni scorsi, l’Istat ha certificato che prosegue a marzo la fase di rapido rientro dell’(scesa a +7,6%), guidata dalla dinamica dei prezzi dei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata (entrambe in netto calo su base congiunturale). Frenata dell’che però – secondo il Codacons – “è solo una illusione ottica dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas, mentre i beni più acquistati dalle famiglie, dagli alimentari al carrello della spesa, continuano a crescere a ritmi vertiginosi”., ildeiIl ribasso dell’è dovuto ancora una volta unicamente alla discesa delle tariffe di luce e gas sul mercato tutelato e su quello libero, ma per tutti gli altri prodotti siamo ancora in presenza di ...