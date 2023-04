Inferno Asse Mediano | di giorno gli operai lavorano | di notte tornano i ladri

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Continuano i furti sull’perimetrale Melito-Scampia. Glidima didi nuovo in azione per portare via guardrail e barriere in metallo. Una vicenda surreale che rischia di allungare i tempi di riapertura della superstrada e arriverà in Parlamento attraverso un’interrogazione parlamentare di Francesco Emilio Borrelli.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.