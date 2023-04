Individuata per la prima volta in Italia, la nuova variante sembra colpire maggiormente i bambini e avere sintomi caratteristici. Ci sono rischi? Serviranno nuove misure di sicurezza? Lo abbiamo chiesto al Professor Pregliasco (Di mercoledì 19 aprile 2023) La notizia è di pochi giorni fa: la nuova variante Arturo, nome con cui è stata ribattezzata la variante Covid XBB.1.16, è stata Individuata anche in Italia. Come comunicato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, la variante è stata identificata dall’equipe del Professor Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia del IRCCS San Matteo di Pavia. Arrivata presumibilmente dall’India, dove sta causando un importante aumento dei contagi, secondo l’OMS questa nuova variante non sembrerebbe essere più grave delle altre ma sembrerebbe presentare caratteristiche particolari rispetto alle precedenti. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) La notizia è di pochi giorni fa: laArturo, nome con cui è stata ribattezzata laCovid XBB.1.16, è stataanche in. Come comunicato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, laè stata identificata dall’equipe delFausto Baldanti, direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia del IRCCS San Matteo di Pavia. Arrivata presumibilmente dall’India, dove sta causando un importante aumento dei contagi, secondo l’OMS questanon sembrerebbe essere più grave delle altre ma sembrerebbe presentare caratteristiche particolari rispetto alle precedenti. ...

