Indie World | recap di tutti gli annunci di aprile 2023

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Aspettando Silksong come Godot: eccoglidell’ultimo, riempiendo il mese dicon venti minuti di hype A ventiquattro ore dal suoo, l’è arrivato con venti minuti diper la sfera indipendente su Nintendo Switch: li abbiamo condensatiqui per fare il punto sulla situazione di fine. E se seguite i nostrida qualche tempo a questa parte, sapete già a grandi linee cosa aspettarvi: tanti, altrettanti trailer e, perché no, magari una bomba finale. Avrà fatto “fetecchia”? Sarà l’ordigno checi aspettiamo? Scopritelo insieme ...

Com'era stato annunciato, oggi si è tenuto l'alle ore 18:00 e tra i vari annunci fatti è stato comunicato quando uscirà OXENFREE II Lost Signals ; l'editore MWM Interactive e lo sviluppatore Night School Studio hanno rivelato che ...Annunciato quest'estate, Blasphemous 2 ha un periodo d'uscita. Come mostrato anche durante l'appena conclusosidi Nintendo, il nuovo capitolo del team spagnolo The Game Kitchen pubblicato da Team17 , con protagonista il Penitente , arriverà quest'estate su Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 e ...No, il Nintendonon ci ha dato le novità su Silksong che tutti aspettano, ma ci ha sorpreso con l'annuncio di Blasphemous 2 . Sequel dell'action 2D brutalissimo che ha conquistato tanti giocatori, al ...

Aspettando Silksong come Godot: ecco tutti gli annunci dell’ultimo Indie World, riempiendo il mese di aprile 2023 con venti minuti di hype.OXENFREE II: Lost Signals è in arrivo su PlayStation dal 12 luglio, come annunciato durante il Nintendo Indie World Showcase da Night School.