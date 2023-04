India | Onu | sua popolazione supererà quella della Cina a breve

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuova Delhi, 19 apr. (Adnkronos) - L'come Paese più popoloso del mondo, con quasi tre milioni di persone in piùa metà di quest'anno. Sono le previsioni delle Nazioni Unite, che nel suo 'State of World Inhabitants Report, 2023' stima che gli abitanti dell'arrivino a 1.4286 miliardi contro i 1.4257 miliardi. Al terzo posto, ma ben lontani, gli Stati Uniti, con unastimata di 340 milioni secondo l'Onu. Sebbene l'e larappresentino più di un terzointernazionale stimata di 8,045 miliardi, la crescitain entrambi i giganti asiatici è rallentata, a un ritmo molto più rapido in ...

Nuova Delhi, 19 apr. (Adnkronos) – L'India come Paese più popoloso del mondo, con quasi tre milioni di persone in più della Cina a metà di quest'anno. Sono le previsioni delle Nazioni Unite, che nel s ...